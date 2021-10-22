EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Болдуин впервые прокомментировал убийство на съемках фильма "Ржавчина"
В Рязанской области ликвидировали пожар после взрыва на заводе
Россия должна чувствовать исходящую от "Талибана"* угрозу, заявил эксперт
Слуцкий усомнился в готовности НАТО применить оружие против России
Украинский депутат заявил о нехватке и непригодности питьевой воды
В Кишинёве потушили Вечный огонь из-за газового кризиса
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил мандат депутата Госдумы
В Рязанской области из-под завалов завода достали последнего погибшего человека
Меньшова переполошила поклонников признанием

В Крыму ужесточили меры: QR-код и ПЦР-тест нужно предъявить при заселении

Здоровье

На территории Крыма ужесточили меры по противодействию коронавирусу для россиян, заселяющихся в отели. Теперь для размещения отдыхающим необходимо предъявить и QR-код, и отрицательный ПЦР-тест.

В Крыму ужесточили меры: QR-код и ПЦР-тест нужно предъявить при заселении

Крыминформ сообщил, что изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности на территории республики.

Обязательными условиями является то, чтобы ПЦР-тест был отобран не ранее чем за 72 часа до размещения в отеле, а QR-код был получен с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, что подтвердит его подлинность.

Такие же правила действуют и при посещении каких-либо массовых мероприятий в Крыму, куда допускаются только совершеннолетние граждане.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что власти Крыма допускают возможность ужесточить меры по противодействию коронавирусу для туристов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ученый об опасности дистанционного обучения и QR-кодов
Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Экс-премьер Украины о Зеленском: "Это человек с низким уровнем развития"
Экономист назвал причины неожиданного решения Центробанка РФ
В Крыму ужесточили меры: QR-код и ПЦР-тест нужно предъявить при заселении
Болдуин впервые прокомментировал убийство на съемках фильма "Ржавчина"
В Рязанской области ликвидировали пожар после взрыва на заводе
Россия должна чувствовать исходящую от "Талибана"* угрозу, заявил эксперт
Пигментные пятна: какому SPF отдать предпочтение?
Женщина-босс вызывает у мужчин шок и агрессию
Новый рекорд: 9,5 тысяч человек привились за сутки в Калининградской области
Слуцкий усомнился в готовности НАТО применить оружие против России
Популярное
Российский шоу-бизнес
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.

Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Общество
Артистку, спародировавшую представителя МВД, посадили на три месяца
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Ирина Шлионская Женщина-босс вызывает у мужчин шок и агрессию Ирина Шлионская Любовь Степушова Токаев будет поощрять русофобию? России пора брать пример с Китая Любовь Степушова Усам Оздемиров Саммит в Глазго: мы не играем в покер — вы не играйте в напёрстки Усам Оздемиров
Здоровье
Россию ждёт локдаун за локдауном
Политика. Новости и аналитика
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
Либералы
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников