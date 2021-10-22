В Крыму ужесточили меры: QR-код и ПЦР-тест нужно предъявить при заселении

На территории Крыма ужесточили меры по противодействию коронавирусу для россиян, заселяющихся в отели. Теперь для размещения отдыхающим необходимо предъявить и QR-код, и отрицательный ПЦР-тест.

Крыминформ сообщил, что изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности на территории республики.

Обязательными условиями является то, чтобы ПЦР-тест был отобран не ранее чем за 72 часа до размещения в отеле, а QR-код был получен с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, что подтвердит его подлинность.

Такие же правила действуют и при посещении каких-либо массовых мероприятий в Крыму, куда допускаются только совершеннолетние граждане.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что власти Крыма допускают возможность ужесточить меры по противодействию коронавирусу для туристов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.