Антиковидные меры для туристов в Крыму могут ужесточить

На предстоящих ноябрьских праздниках в Крыму ожидается большой поток туристов. Тем не менее эпидемиологическая ситуация остается напряженной по всей России, исключением не является и ее южная часть.

Власти Крыма допускают возможность ужесточить меры по противодействию коронавирусу для туристов. Такое решение действительно может быть принято, ведь в этом субъекте сейчас наблюдается активный рост заболеваемости, а прибытие большого количества отдыхающих может только усугубить ситуацию.

"Ситуация в стране непростая, сейчас главная задача — разомкнуть цепочку заражений. Больницы полуострова и так перегружены", — приводит ТАСС слова источника.

Ранее Pravda. Ru писала, что иммунолог Николай Крючков высказался по поводу введения нерабочей недели. Специалист сообщил, что одной недели мало, чтобы существенно снизить заболеваемость.

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