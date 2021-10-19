Иммунолог заявил, что нерабочими нужно сделать две недели

Иммунолог Николай Крючков сообщил, что одной недели мало, чтобы существенно снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией.

В беседе с URA. RU специалист прокомментировал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней на территории РФ с 30 октября по 7 ноября. Кандидат медицинских наук считает, что данная мера может проявить свою эффективность, если будет действовать две недели, как минимум.

Крючков подчеркнул, что не стоит размениваться на такие недельные интервалы.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев также подтвердил, что нерабочих дней слишком мало, ведь инкубационный период заболевания составляет 14 дней.

"Хотя бы один срок инкубационного периода, а он идет 14 дней. Но считается нормальным два срока", — резюмировал эксперт.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что Голикова предложила ввести нерабочую неделю из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

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