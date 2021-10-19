Мурашко: необходимы новые меры для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что благодаря уже принятым мерам удалось замедлить заболеваемость коронавирусом. Однако необходимы новые меры.

По словам министра, принятые губернаторами меры привели к замедлению распространения коронавирусной инфекции, однако теперь необходимо принять "нефармакологические, немедицинские меры".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

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