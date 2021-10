Какая вакцина "держится дольше" выяснили американские учёные

Исследователи из США проверили на иммунный ответ три компонента. Выяснилось, две из трёх вакцин уже спустя полгода перестают "давать сигнал" на выработку антител к COVID-19 в организме.

Специалисты из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле сравнили уровень антител после вакцинации тремя компонентами:

Pfizer,

Moderna,

Johnson & Johnson.

Согласно исследованию, первые два компонента обеспечивают организм антителами и Т-клетками в течение полугода, а вот препарат Johnson & Johnson может удерживать необходимые защитные функции восемь месяцев, цитирует выводы американских учёных The New England Journal of Medicine.

"Для мРНК-вакцин был характерен высокий пиковый антительный ответ, который резко падал к шестому месяцу и чьё падение продолжалось к восьмому", — пояснили учёные.

Всего в исследовании приняли участие 61 человек. Из них:

вакцину Pfizer получили 31 пациент,

Moderna — 22,

Johnson & Johnson — 8 человек.

