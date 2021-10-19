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Какая вакцина "держится дольше" выяснили американские учёные

Здоровье

Исследователи из США проверили на иммунный ответ три компонента. Выяснилось, две из трёх вакцин уже спустя полгода перестают "давать сигнал" на выработку антител к COVID-19 в организме.

Какая вакцина "держится дольше" выяснили американские учёные

Специалисты из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле сравнили уровень антител после вакцинации тремя компонентами:

  • Pfizer,
  • Moderna,
  • Johnson & Johnson.

Согласно исследованию, первые два компонента обеспечивают организм антителами и Т-клетками в течение полугода, а вот препарат Johnson & Johnson может удерживать необходимые защитные функции восемь месяцев, цитирует выводы американских учёных The New England Journal of Medicine.

"Для мРНК-вакцин был характерен высокий пиковый антительный ответ, который резко падал к шестому месяцу и чьё падение продолжалось к восьмому", — пояснили учёные.

Всего в исследовании приняли участие 61 человек. Из них:

  • вакцину Pfizer получили 31 пациент,
  • Moderna — 22,
  • Johnson & Johnson — 8 человек.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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