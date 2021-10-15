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Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна из-за COVID-19 в РФ

Здоровье

В России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна из-за COVID-19 в РФ

"Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей", — цитирует парламентария RT.

Матвиенко заявила о нецелесообразности введения локдауна, поскольку это повлекло бы за собой "крайне негативные последствия для людей и для страны в целом".

  • Напомним, 14 октября в России зафиксировали суточный максимум заражений коронавирусом с начала пандемии — 31299 заболевших. За сутки в стране зарегистрировали 986 смертей от COVID-19, что также стало максимумом за время пандемии.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко спрогнозировал продолжение роста заболеваемости стране в случае, если не будут приняты ограничительные меры.

"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, вакцинации, мы рискуем продолжить рост", — заявил министр.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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