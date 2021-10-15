В России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей", — цитирует парламентария RT.
Матвиенко заявила о нецелесообразности введения локдауна, поскольку это повлекло бы за собой "крайне негативные последствия для людей и для страны в целом".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко спрогнозировал продолжение роста заболеваемости стране в случае, если не будут приняты ограничительные меры.
"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, вакцинации, мы рискуем продолжить рост", — заявил министр.
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