Защита, откуда не ждали: барьер против COVID ставит витамин D

Кто бы мог подумать, что защищать от коронавируса человека может простой солнечный свет. Точнее, витамин D, который синтезируется в организме под его воздействием.

И тем не менее, уверены американские доктора, этот так.

Научно доказано, что гормон витамина D, вырабатываемый кожей при попадании на неё солнца, помогает защитить организм человека от болезней. Коронавирус не является исключением, утверждает портал NaturalNews. com со ссылкой на ряд проведённых научных наблюдений.

"В дополнение к поддержке здоровой толстой кишки и защите от сердечно-сосудистых заболеваний, витамин D, получаемый от солнца, помогает укрепить иммунную систему, давая ей "топливо”, необходимое для предотвращения болезней", — говорится в материале издания.

По словам доктора Кесии Гейтер, скрининг на наличие витамина D — это первое, что должны делать врачи при осмотре пациентов, потому что "у пациентов с адекватным уровнем витамина D, как было установлено, заболеваемость и смертность от COVID-19 меньше, чем у тех, у кого был его дефицит”.

Кстати, этот же учёный уточняет:

"Наряду с добавками витамина D необходимо достаточное воздействие солнечных лучей, особенно при меланизации, потому что витамин D вырабатывается в коже. А меланин этот процесс подавляет. Другими словами, люди с более темной кожей с большей вероятностью будут испытывать дефицит витамина D, потому что их уникальная пигментация действует как барьер против полезных ультрафиолетовых (УФ) лучей, которые вызывают выработку витамина D в коже".

Статистика пандемии в США подтверждает этот вывод:

в стране наибольшее число пострадавших от коронавируса — афроамериканцы.

Проверено климатом

Ещё одно подтверждение "теории витамина D" учёные получили с наступлением осени. Оказалось, что в южных штатах (США) уровень заболеваемости остался на прежнем, "летнем" уровне, тогда как в северных кривая заражений резко пошла вверх. И это при том, что на севере страны привитых людей в разы больше, чем "на легкомысленном" юге.

Где взять осенью витамин D

Доктор Эйб Малкин рекомендует ежедневно принимать биодобавки с витамином D и включить в свой рацион продукты им богатые. Например, лосось, белые грибы, непастеризованное молоко, рыбий жир, сливочное масло.

А для лучшей защиты — добавлять цинк и витамин С, которые помогают "укрепить иммунную систему”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.