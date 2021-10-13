От осенней простуды защитит цинк: как и где его взять

В период осеннего межсезонья поддерживать иммунную систему и бороться с подстерегающей на каждом шагу простудой человеку помогают витамины и микроэлементы. Причём, не все подряд.

Ранее Pravda. Ru рассказывала о благотворном влиянии на организм магния. Но он такой, конечно, не один.

Отличной поддержкой иммунной системы является цинк. Он, кстати, способствует росту и развитию организма, начиная с младенчества.

Ещё цинк поддерживает и восстанавливает здоровье волос, кожи и глаз; он для образования коллагена.

Но главное его "дело" — укрепление иммунной системы.

Активная роль цинка в функционировании клеток, включая активацию Т-клеток, делает его жизненно важным минералом для поддержания здоровья организма, поскольку он усиливает его способность защищаться от негативных патогенов.

То есть, чем выше содержание в организме цинка, тем меньше шансов подцепить сезонную простуду.

Где "пополнить запасы" цинка

Лучший источник цинка — еда. Его много в бобовых, орехах, семенах, мясе, рыбе, яйцах, спарже.

Второй "по эффективности" источник — комплексы витаминов и биодобавки. Но их подбирать должен врач.

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