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Какие БАДы повышают эффективность любой вакцинации

Здоровье

Поданным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в России начала ухудшаться.

Какие БАДы повышают эффективность любой вакцинации

По словам главы Минздрава, за неделю заболеваемость в стране выросла аж на 16%. Специалисты склонны винить в этом низкие темпы вакцинации. Хотя нередки случаи, когда COVID-ом заражаются и те, кто прививку всё же поставил.

Учёные изучили более 6 тысяч научных работ на тему вакцинации и иммунитета. И пришли к выводу, что можно в разы повысить эффективность прививок (любых, в том числе и от коронавируса), если дополнительно "простимулировать" иммунную систему приёмом определённых БАДов.

Об этом сегодня сообщают "Известия" со ссылкой на статью об исследовании.

Как следует из материала издания, прием девяти видов БАДов после прививки может позволить добиться более высокого уровня антител:

"Потребление человеком в достаточном количестве витаминов A, D, B12, фолиевой кислоты, железа, селена, марганца, цинка и омега-3 может увеличивать титр антител после вакцинации, препятствовать недомоганию после прививки, а если человек всё же заразился, снижать тяжесть симптомов".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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