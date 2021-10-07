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Максимальный за год прирост заболевших COVID-19 зафиксирован в России

Здоровье » Здоровье и профилактика

Оперштаб отмечает, что в России выявили 27 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такое количество заболевших за сутки не регистрировалось с начала года.

Рекордный показатель только подтверждает слова, недавно сказанные заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой:

"Страна близка к преодолению "негативного рубежа" в 30 000 новых заражённых коронавирусом в сутки".

Седьмого октября общее число заболевших за время пандемии составило 7 690 110. От коронавируса умерли 213 549 человек, выздоровели 6 799 230, из них 20 330 — за последние сутки.

В Москве также зафиксированы рекордные цифры — 5404 новых случаев заболевания за сутки. Как отмечают Ведомости, показатель превысил порог в 5000 впервые с 16 июля.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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