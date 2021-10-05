Вирусолог назвал причины резкого роста заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог и член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев в беседе с Pravda.Ru объяснил причины трёхкратного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущим осенним сезоном.

"Одним из факторов быстрого подъёма заболеваемости этой осенью являются характеристики варианта дельта коронавируса, который сейчас вызывает практически все случаи инфекции. Этот вирус значительно быстрее распространяется", — объяснил специалист.

Кроме того, по мнению вирусолога, высокая смертность сохраняется из-за значительной доли непривитых россиян.

"К сожалению, темпы вакцинации, на мой взгляд, недостаточные. И это является ещё одним фактором, почему мы наблюдаем достаточно относительно высокую заболеваемость", — заключил Лукашев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства сообщила, что этой осенью граждане болели "ковидом" в три раза чаще по сравнению с прошлым годом.

"Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31%, средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тыс. населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — привела статистику Голикова, которую процитировал "Интерфакс".

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