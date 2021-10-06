Шесть средств от боли в горле - все они есть на каждой кухне

Боль в горле — неприятное состояние, которое может возникать из-за целого ряда проблем со здоровьем: при простуде, гриппе или других вирусных инфекциях.

Независимо от причины ее появления, облегчить болевые ощущения можно без кучи таблеток, естественным путем, используя ингредиенты, которые, наверняка, уже есть у вас на кухне.

Совет:

Если у вас болит горло, пейте больше жидкости. Это поможет сохранить слизистые оболочки влажными, что облегчит боль и будет способствовать снятию воспаления.

Пейте воду каждый час.

Пейте теплые травяные чаи, в состав которых входит ромашка, эхинацея или мята перечная.

Пять натуральных средств от боли в горле

Яблочный уксус и мед

Яблочный уксус часто используется в народной медицине, потому что обладает полезными антибактериальными свойствами.

Мед обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами.

Важно: не стоит давать мед детям в возрасте до одного года, так как в нем могут содержаться бактерии, такие как Clostridium botulinum, которые опасны для младенцев.

Чтобы успокоить боль в горле яблочным уксусом и медом, смешайте их в пропорции 1:1 в чашке теплой воды.

Если вы предпочитаете чай, добавьте мед в следующие варианты:

Ромашковый чай

Чай с гвоздикой

Зеленый чай

Мятный чай

Малиновый чай

Имбирь

Имбирь может помочь снять воспаление, потому что обладает антибактериальными свойствами.

Вы можете купить имбирный чай в продуктовом магазине или приготовить его дома из свежего имбиря:

Вскипятите четыре стакана воды. Выключите огонь, добавьте одну столовую ложку тертого корня имбиря, затем накройте крышкой на 10 минут.

Добавьте одну столовую ложку меда (или другого натурального подсластителя) и выжатый лимонный сок.

Подавать теплым или прохладным.

Лимоны

Лимоны — это удивительный продукт, полный витамина С и полезных антиоксидантов. Его кислый вкус увеличивает количество выделяемой слюны, которая сохранит слизистые оболочки влажными и успокоит боль в горле.

Першение в горле отлично снимает смесь одной столовой ложки концентрированного лимонного сока и одной столовой ложки меда, съеденная перед сном.

Шалфей

Шалфей-универсальная трава, часто используемая в кулинарии, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут помочь облегчить боль в горле:

заварите одну чайную ложку травы в чашке кипятка, дайте смеси постоять 10 минут, процедите и прополощите горло этим настоем.

Соль

Соль часто используется для облегчения боли в горле, потому что она может помочь уменьшить отек.

Чтобы сделать полоскание горла соленой водой, добавьте одну чайную ложку соли в чашку теплой воды, перемешайте, чтобы растворить соль, прополощите рот смесью в течение 30 секунд. Повторяйте не реже одного раза в час.

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