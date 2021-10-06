Шесть средств от боли в горле - все они есть на каждой кухне

Боль в горле — неприятное состояние, которое может возникать из-за целого ряда проблем со здоровьем: при простуде, гриппе или других вирусных инфекциях.
Независимо от причины ее появления, облегчить болевые ощущения можно без кучи таблеток, естественным путем, используя ингредиенты, которые, наверняка, уже есть у вас на кухне.
Совет:
Если у вас болит горло, пейте больше жидкости. Это поможет сохранить слизистые оболочки влажными, что облегчит боль и будет способствовать снятию воспаления.
Яблочный уксус часто используется в народной медицине, потому что обладает полезными антибактериальными свойствами.
Мед обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами.
Важно: не стоит давать мед детям в возрасте до одного года, так как в нем могут содержаться бактерии, такие как Clostridium botulinum, которые опасны для младенцев.
Если вы предпочитаете чай, добавьте мед в следующие варианты:
Имбирь может помочь снять воспаление, потому что обладает антибактериальными свойствами.
Вы можете купить имбирный чай в продуктовом магазине или приготовить его дома из свежего имбиря:
Лимоны — это удивительный продукт, полный витамина С и полезных антиоксидантов. Его кислый вкус увеличивает количество выделяемой слюны, которая сохранит слизистые оболочки влажными и успокоит боль в горле.
Шалфей-универсальная трава, часто используемая в кулинарии, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут помочь облегчить боль в горле:
Соль часто используется для облегчения боли в горле, потому что она может помочь уменьшить отек.
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Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.