Случаи маскировки COVID-19 под другие болезни выявили медики в РФ

Коронавирусный штамм "дельта", который сейчас доминирует в России, начал "маскироваться" под сезонные вирусные инфекции, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

Он рассказал URA.RU об изменении клинической картины заболевания при заражении штаммом "дельта": появлении насморка, болей в горле, кишечных расстройств, незначительном повышении температуры на ранних стадиях.

"То есть картина весьма схожа с проявлением сезонной простуды, так вирус пытается маскироваться", — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что при появлении подобных симптомов нужно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу.

"Что у вас, сможет показать только ПЦР-тест или антигенный экспресс-текст, который сейчас при симптомах ОРВИ делают в Москве", — сказал Сергей Токарев.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков подтвердил, что в настоящее время у многих заразившихся трудно распознать COVID-19 на ранних стадиях, так как он может протекать без температуры, потери обоняния, с насморком и болями в горле.

"Поэтому его зачастую пропускают, а через 8-10 дней он начинает вызывать осложнения, требующие госпитализации", — заявил медик.

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