Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти зафиксировали последовательный рост заболевших "ковидом" людей в России. По словам пресс-секретаря президента, введение ограничительных мер зависит от решений губернаторов.
Эпидемиолог и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко поделился реальной статистикой по заболеваниям коронавирусом в мире. По информации стран, которые состоят во Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединённых Наций, с ноября 2019 года установили 233 085 854 случая заражения.
"В нашей стране 7 464 709 переболевших. В мире интенсивность составляет 2 985 случая на 100 тыс. населения", — добавил врач в беседе с журналистами "Общественной Службы Новостей".
По заболеваемости на первом месте оказались США — 12 813 на 100 тысяч человек. Вторую строчку заняла Аргентина. Также специалист отметил Великобританию и Францию. Для таких стран характерен высокий уровень здравоохранения. Кроме того, в список вошёл Китай.
По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа коронавирусом заразились 22 430 человек. Больше всего случаев:
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По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...