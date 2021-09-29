Названы страны с наибольшей заболеваемостью "ковидом"

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти зафиксировали последовательный рост заболевших "ковидом" людей в России. По словам пресс-секретаря президента, введение ограничительных мер зависит от решений губернаторов.

Эпидемиолог и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко поделился реальной статистикой по заболеваниям коронавирусом в мире. По информации стран, которые состоят во Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединённых Наций, с ноября 2019 года установили 233 085 854 случая заражения.

"В нашей стране 7 464 709 переболевших. В мире интенсивность составляет 2 985 случая на 100 тыс. населения", — добавил врач в беседе с журналистами "Общественной Службы Новостей".

По заболеваемости на первом месте оказались США — 12 813 на 100 тысяч человек. Вторую строчку заняла Аргентина. Также специалист отметил Великобританию и Францию. Для таких стран характерен высокий уровень здравоохранения. Кроме того, в список вошёл Китай.

По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа коронавирусом заразились 22 430 человек. Больше всего случаев:

В Москве — 3004;

Санкт-Петербурге — 1933;

Московской области — 1223.

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