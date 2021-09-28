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Изменения в симптоматике COVID-19 из-за мутаций выявил Роспотребнадзор

Здоровье

Изменения в симптоматике коронавируса, связанные с его мутациями, зафиксировали специалисты Роспотребнадзора.

Изменения в симптоматике COVID-19 из-за мутаций выявил Роспотребнадзор

Как сообщила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова, в связи с мутациями COVID-19 чаще стали встречаться его желудочно-кишечные проявления.

"Общая распространённость желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита", — заявила собеседница агентства.

Она рассказала, что сейчас специалисты рассматривают гипотезу, согласно которой желудочно-кишечный тракт может быть "входными воротами" COVID-19 так же, как органы дыхания.

По словам Хадижат Омаровой, вероятность поражения органов ЖКТ при коронавирусе COVID-19 повышают воспалительные процессы и расстройство микроциркуляции.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали подъём заболеваемости коронавирусом в России осенью. На прошлой неделе глава ведомства Анна Попова сообщила об интенсивном росте числа случаев COVID-19 в 36 регионах страны.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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