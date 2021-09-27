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Чем питаться осенью, чтобы "проскочить" сезон простуд

Здоровье

Нет ничего более раздражающего, чем простуда. Поэтому в холодный сезон стоит есть продукты, поддерживающие иммунитет.

Чем питаться осенью, чтобы "проскочить" сезон простуд

Чтобы предотвратить простуду, лучше всего употреблять продукты, богатые антиоксидантами, такими как витамин С, которые помогут укрепить ваш иммунитет.

Начните с употребления большего количества следующих суперпродуктов:

  • Болгарский перец
  • Ягоды
  • Брокколи
  • Цветная капуста
  • Перец чили
  • Цитрусовые
  • Киви
  • Листовая зелень (например, брюссельская капуста, капуста)
  • Манго
  • Папайя
  • Ананас
  • Семена граната

Коктейль "Витаминная бомба"

Если вы недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы приготовить еду, попробуйте вместо этого приготовить полезный коктейль.

  • Просто смешайте в блендере продукты, богатые витамином С, такими как сырой шпинат, клубника, имбирь и лимон.

Белок в этом зеленом коктейле также поможет вам оправиться от простуды.

Кроме того, вы можете перекусить ежевикой и малиной.

Эти суперфрукты содержат антоцианы, которые могут повысить иммунную функцию. Ягоды также “обладают естественными антимикробными свойствами".

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Теория заговора - Продукты от гриппа и простуды.
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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