Чем питаться осенью, чтобы "проскочить" сезон простуд

Нет ничего более раздражающего, чем простуда. Поэтому в холодный сезон стоит есть продукты, поддерживающие иммунитет.
Чтобы предотвратить простуду, лучше всего употреблять продукты, богатые антиоксидантами, такими как витамин С, которые помогут укрепить ваш иммунитет.
Начните с употребления большего количества следующих суперпродуктов:
Если вы недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы приготовить еду, попробуйте вместо этого приготовить полезный коктейль.
Белок в этом зеленом коктейле также поможет вам оправиться от простуды.
Кроме того, вы можете перекусить ежевикой и малиной.
Эти суперфрукты содержат антоцианы, которые могут повысить иммунную функцию. Ягоды также “обладают естественными антимикробными свойствами".
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