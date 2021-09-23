Медсестра сбросила 34 килограмма, испугавшись смерти от коронавируса

Медсестра из Англии, которая ежедневно работала по 12 часов в "ковидном" госпитале в графстве Херефордшир, скинула 34 килограмма. По словам женщины, она испытывала огромный стресс и боялась умереть после контакта с заражёнными COVID-19.

Ранее вес Сары Винтер составлял 110 килограммов. Из-за этого ей было тяжело подолгу находиться в защитном костюме. В конце смены женщина чувствовала себя измождённой. В СМИ англичанка прочитала, что люди с ожирением находятся в группе особого риска. Она боялась умереть при заражении коронавирусом, передаёт The Mirror.

В какой-то момент женщина решила похудеть. Она отказалась от фастфуда и круассанов. Вместо этого медсестра стала питаться фруктами, салатами, пастой и домашними блюдами. Также в её ежедневный график вошли пешие прогулки по 15 километров. За год англичанке удалось похудеть на 34 килограмма. Сейчас она гораздо дольше может работать, не ощущая усталости.

"Я адаптирую рецепты и использую меньше богатых жирами продуктов. Для этого нужно перестроиться, стать более собранной", — объяснила Сара Винтер.

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