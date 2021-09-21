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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: нигерийский штамм COVID-19 не опаснее остальных

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

В Казахстане обнаружили Eta-штамм (нигерийский штамм) коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения страны Алексей Цой.

Стресс и коронавирус

 

Как показали генетические исследования, в 96 образцах, которые были получены от заболевших COVID-19, обнаружены штаммы:

  • индийский,
  • британский,
  • уханьский,
  • а также нигерийский.

Eta-штамм "гуляет" уже в четырёх регионах среднеазиатской республики.

"О появлении Eta-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании", — напомнил министр.

ВОЗ с опаской относится к этой мутации, поскольку Eta-штамм может привести к изменениям характеристик вируса.

Клинические признаки сочетают в себе симптомы британского и южноафриканского разновидностей вируса. У заболевшего:

  • повышается температура,
  • его мучают приступы кашля,
  • у него возникает потеря обоняния,
  • теряются вкусовые ощущения.

Возможно более тяжёлое течение болезни.

В начале этого года африканский вирусолог Сандей Омилабу выразил опасение, что нигерийский штамм, возможно, обладает большой патогенностью. Кроме того, у него более высокая скорость распространения. Пока учёные до конца не выяснили, насколько опасен этот штамм, поэтому не беспочвенны опасения, что существующие вакцины не справятся с этим вирусом.

Вакцинация

Чего стоит опасаться россиянам?

Сейчас же многие россияне стали задаваться вопросом, как скоро этот штамм попадёт в Россию. С учётом того, что у нас с соседями довольно тесные отношения, в том числе сохраняется и миграционный поток.

Вирусолог, академик РАН, научный руководитель в НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев в интервью Pravda.Ru успокоил: нигерийский штамм не опаснее остальных.

"Пока все те штаммы, которые появляются, не настолько серьёзно меняются. Это не какая-то новая инфекция, с которой по-другому надо бороться. И вакцины должны работать, и лекарства, и симптоматика та же самая", — заверил вирусолог.

Пока же эксперт напоминает, что не стоит пугаться, существующие в России вакцины должны справиться с этой мутацией. Однако не стоит пока прививать детей, как это стали сейчас делать в США. Напомним, что в Штатах одобрили применение вакцины Pfizer для подрастающего поколения.

"Я считаю, что детей не надо прививать от коронавирусной инфекции. Потому что они переносят её легко. Я думаю, что в Америке это коммерческий проект. Да, некоторые дети болеют и даже умирают. Но это, как правило, дети с какими-то хроническими тяжёлыми заболеваниями, с ними, конечно, может всё что угодно случиться", — подчеркнул для Pravda.Ru Виталий Зверев.

Однако победа над коронавирусом всё же не за горами. Как отмечает вирусолог, скоро уже должно появиться лекарство от COVID. Но необходимо немного подождать, поскольку каждый препарат, который собираются использовать для лечения, проходит серьёзные исследования:

"Я думаю, что если не через год, то через полтора обязательно что-то будет".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
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