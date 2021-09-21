Союз педиатров РФ: подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа

Президент Союза педиатров России и главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова заявила, что подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа. Об этом специалист рассказала на пресс-конференции об образовательных проектах российского Союза педиатров в МИА Россия.

По ее мнению, об этом говорит анализ сайтов и различных социальных сетей, где очень много антивакцинальных публикаций. Президент Союза педиатров назвала такие тексты "оплачиваемыми".

Ранее директор НМИЦ и главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрея Каприна рассказал, что российские медики пока не будут использовать третью дозу вакцины от коронавируса для онкобольных.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.