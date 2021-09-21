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Союз педиатров РФ: подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа

Здоровье

Президент Союза педиатров России и главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова заявила, что подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа. Об этом специалист рассказала на пресс-конференции об образовательных проектах российского Союза педиатров в МИА Россия.

По ее мнению, об этом говорит анализ сайтов и различных социальных сетей, где очень много антивакцинальных публикаций. Президент Союза педиатров назвала такие тексты "оплачиваемыми".

Ранее директор НМИЦ и главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрея Каприна рассказал, что российские медики пока не будут использовать третью дозу вакцины от коронавируса для онкобольных.

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Елена Андреева
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