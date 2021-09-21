В России не будут использовать третью дозу вакцины от COVID-19 для онкобольных

По словам директора НМИЦ и главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, российские медики пока не будут использовать третью дозу вакцины от коронавируса для онкобольных.

Ранее итальянские врачи начали вакцинировать третьей дозой медпрепарата против COVID-19 пациентов, которые находятся в зоне риска. Речь идёт о гражданах с онкологическими заболеваниями и иммунодефицитом. Кроме того, дополнительную прививку получают люди, перенесшие операции по пересадке органов.

Однако академик РАН Андрей Каприн отмечает, что в России ещё нет исследований и клинических испытаний, которые бы доказали эффективность применения третьей дозы вакцины для пациентов с раком.

"Просто ещё не начата эта фаза. Если будет, мы готовы участвовать", — приводит ТАСС комментарий эксперта.

Вместе с тем специалисты советуют россиянам, которые подвержены высокому риску заболевания COVID-19, соблюдать санитарные нормы и меры по самоизоляции.

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