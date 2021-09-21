EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Злость и инфантилизм": Графолог описал личность пермского стрелка по почерку
Захарова: провокация ОБСЕ в отношении выборов в России шита белыми нитками
Противники прививок от COVID-19 вышли на массовую акцию протеста в Мельбурне
"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией
Семерых пострадавших при стрельбе в Перми транспортируют в Москву
Киев не планирует мер против голосовавших на выборах в Госдуму жителей Донбасса
Учёные из Испании доказали вымирание динозавров от падения астероида
Курильщики "подстрахованы" от COVID. Но это не повод для радости
Президент Бразилии обедал в США на улице из-за отсутствия прививки от "ковида"

Роспотребнадзор: штамм "дельта" вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ

Здоровье

Штамм "дельта" за короткое время вытеснил другие варианты коронавируса в России и стал доминирующим, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Роспотребнадзор: штамм "дельта" вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ

"Штамм "дельта" появился в РФ примерно в конце апреля этого… Буквально за пару месяцев штамм "дельта" вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до 100% образцов относились именно к этому варианту вируса", — цитирует заявление эпидемиолога РИА Новости.

Собеседник агентства предположил, что у других известных штаммов COVID-19 нет преимуществ перед "дельтой". В частности, выявленный осенью 2020 года штамм "йота", характеризующийся большей летальностью, не получил широкого распространения в стране.

Камиль Хафизов полагает, что сейчас штамм "дельта" преобладает во всех странах мира.

Эпидемиолог отметил, что в Южной Америке в настоящее время наблюдается незначительный рост нового штамма "мю". В США доля этого варианта коронавируса достигла 1,5% в июле 2021 года, но затем почти сошла на нет, уступив "дельте".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

COVID-19: Что скрывает Китай о вирусе?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
"Злость и инфантилизм": Графолог описал личность пермского стрелка по почерку
Захарова: провокация ОБСЕ в отношении выборов в России шита белыми нитками
Противники прививок от COVID-19 вышли на массовую акцию протеста в Мельбурне
Биолог рассказала о самых вредоносных местах в доме
Семерых пострадавших при стрельбе в Перми транспортируют в Москву
"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией
Киев не планирует мер против голосовавших на выборах в Госдуму жителей Донбасса
Учёные из Испании доказали вымирание динозавров от падения астероида
Курильщики "подстрахованы" от COVID. Но это не повод для радости
Президент Бразилии обедал в США на улице из-за отсутствия прививки от "ковида"
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников