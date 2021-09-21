Роспотребнадзор: штамм "дельта" вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ

Штамм "дельта" за короткое время вытеснил другие варианты коронавируса в России и стал доминирующим, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Штамм "дельта" появился в РФ примерно в конце апреля этого… Буквально за пару месяцев штамм "дельта" вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до 100% образцов относились именно к этому варианту вируса", — цитирует заявление эпидемиолога РИА Новости.

Собеседник агентства предположил, что у других известных штаммов COVID-19 нет преимуществ перед "дельтой". В частности, выявленный осенью 2020 года штамм "йота", характеризующийся большей летальностью, не получил широкого распространения в стране.

Камиль Хафизов полагает, что сейчас штамм "дельта" преобладает во всех странах мира.

Эпидемиолог отметил, что в Южной Америке в настоящее время наблюдается незначительный рост нового штамма "мю". В США доля этого варианта коронавируса достигла 1,5% в июле 2021 года, но затем почти сошла на нет, уступив "дельте".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.