Курильщики "подстрахованы" от COVID. Но это не повод для радости

Японские учёные, проводившие исследование "взаимодействия никотина и коронавируса" (попросту говоря, воздействия COVID-19 на организм курильщиков) выяснили, что в табачном дыме есть вещества — полициклические ароматические углеводороды, которые хотя и токсичны, но способны подавить образование рецепторов АСЕ-2 у коронавирусов, что мешает патогену проникнуть в организм.

Однако, как следует из отчёта исследователей, опубликованного изданием Scientific Reports, радоваться курильщикам не стоит:

сигареты всё равно продолжают убивать организм,

эта "защита" против COVID-19 не работает на 100%,

если курильщик всё же заражается, он переносит болезнь в разы тяжелее, нежели некурящий человек, и у него выше риск летального исхода.

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