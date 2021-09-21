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Курильщики "подстрахованы" от COVID. Но это не повод для радости

Здоровье » Здравоохранение

Японские учёные, проводившие исследование "взаимодействия никотина и коронавируса" (попросту говоря, воздействия COVID-19 на организм курильщиков) выяснили, что в табачном дыме есть вещества — полициклические ароматические углеводороды, которые хотя и токсичны, но способны подавить образование рецепторов АСЕ-2 у коронавирусов, что мешает патогену проникнуть в организм.

Однако, как следует из отчёта исследователей, опубликованного изданием Scientific Reports, радоваться курильщикам не стоит:

  • сигареты всё равно продолжают убивать организм,
  • эта "защита" против COVID-19 не работает на 100%,
  • если курильщик всё же заражается, он переносит болезнь в разы тяжелее, нежели некурящий человек, и у него выше риск летального исхода.

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Чем коронавирус опасен для курящих?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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