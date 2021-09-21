Японские учёные, проводившие исследование "взаимодействия никотина и коронавируса" (попросту говоря, воздействия COVID-19 на организм курильщиков) выяснили, что в табачном дыме есть вещества — полициклические ароматические углеводороды, которые хотя и токсичны, но способны подавить образование рецепторов АСЕ-2 у коронавирусов, что мешает патогену проникнуть в организм.
Однако, как следует из отчёта исследователей, опубликованного изданием Scientific Reports, радоваться курильщикам не стоит:
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