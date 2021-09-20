COVID-19 будет рано или поздно побеждён. Тревоги и страхи постепенно сойдут на нет, а наука найдёт эффективное противоядие. Однако "постковидный" мир будет сильно отличаться.
В годы холодной войны был популярен аргумент, что мир нуждается в серьёзной встряске, чтобы перейти к следующему этапу развития. Звучали разные предположения:
Но пришёл коронавирус.
Всего за несколько месяцев пандемия пролила свет на многочисленные противоречия, которые раздирают наш мир. Но кто сможет лучше всего приспособиться к новой реальности? Коронавирус оставил свой след в современной архитектуре международных отношений. Многие государства были бы не прочь воспользоваться этой неопределённостью для перераспределения сфер влияния.
Нынешний "коронакризис" стал суровым испытанием на прочность, предыдущие кризисы (будь то финансовые потрясения или региональные конфликты) были явлением временным и имели ограниченные последствия. Пандемия COVID-19 затронула каждую страну в мире, независимо от политических режимов, экономического процветания и военной мощи. Пандемия обнажила хрупкость современного мира.
Пандемия пока ещё продолжается, а это означает, что нам ещё предстоит сделать окончательный вывод о её последствиях для системы международных отношений. При этом международные эксперты уже вывели несколько глобальных уроков на эту тему.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.