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Автор Ирина Гусакова

Эксперты: пять глобальных уроков от COVID-19

Мир

COVID-19 будет рано или поздно побеждён. Тревоги и страхи постепенно сойдут на нет, а наука найдёт эффективное противоядие. Однако "постковидный" мир будет сильно отличаться.

Коронавирус и кризис

В годы холодной войны был популярен аргумент, что мир нуждается в серьёзной встряске, чтобы перейти к следующему этапу развития. Звучали разные предположения:

  • и что это может быть глубокий экономический кризис,
  • и крупномасштабная война.

Но пришёл коронавирус.

Всего за несколько месяцев пандемия пролила свет на многочисленные противоречия, которые раздирают наш мир. Но кто сможет лучше всего приспособиться к новой реальности? Коронавирус оставил свой след в современной архитектуре международных отношений. Многие государства были бы не прочь воспользоваться этой неопределённостью для перераспределения сфер влияния.

Нынешний "коронакризис" стал суровым испытанием на прочность, предыдущие кризисы (будь то финансовые потрясения или региональные конфликты) были явлением временным и имели ограниченные последствия. Пандемия COVID-19 затронула каждую страну в мире, независимо от политических режимов, экономического процветания и военной мощи. Пандемия обнажила хрупкость современного мира.

Черная смерть

Пандемия пока ещё продолжается, а это означает, что нам ещё предстоит сделать окончательный вывод о её последствиях для системы международных отношений. При этом международные эксперты уже вывели несколько глобальных уроков на эту тему.

  1. Глобализация уже изменила облик мира. Государственные границы — не что иное, как административно-бюрократическая конструкция, поскольку они бессильны помешать активному общению между людьми. Не являются они препятствием для распространения вируса. Государствам необходимо начать думать над тем, как действовать в новых обстоятельствах.
  2. После довольно небольшого периода замешательства ООН, ВОЗ и другие глобальные и региональные организации объединились, приняв срочные меры по сдерживанию пандемии. Это доказывает, что система международных отношений, которую построили после Второй мировой, всё ещё функционирует, хотя она далека от совершенства.
  3. Лидеры ведущих держав стали ставить национальные интересы на первое место. Ярким примером этого является глобальная информационная война, которая развернулась вокруг вакцин против COVID-19. Это не только помешало в борьбе с пандемией, но и добавило новых красок в общую картину взаимного недоверия и соперничества. Мир, по сути, вновь решил поиграть в холодную войну, страны с разными социально-политическими системами отчаянно пытаются доказать своё превосходство, не обращая внимания на общие интересы, такие как безопасность и развитие.
  4. Некоторые политические лидеры поспешили использовать вызовы пандемии как предлог для усиления роли государства в ущерб международным обязательствам. Создаётся впечатление, что некоторые политики всё больше стремятся к расширенным полномочиям и очень хотели бы удержать их, используя в качестве оправдания вероятность новых кризисов.
  5. Как всегда бывает во время кризисов, международное сообщество обращается за помощью к крупным державам. Ведь международные отношения будут зависеть от того, сможет ли солидарность победить национальный эгоизм.

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Коронавирус и война: процесс пошёл?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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