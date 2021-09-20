Жир, содержащийся в авокадо, помогает лечить диабет

Исследователи из Университета Гвельфа в Канаде обнаружили, что молекула жира, уникальная для авокадо, может помочь в лечении диабета.

В отчёте об исследовании, опубликованном в журнале Molecular Nutrition & Food Research, говорится, что авокаин В (AvoB) снижает инсулинорезистентность у мышей с диабетом и способствует снижению веса у людей.

Соединение авокадо улучшает чувствительность к инсулину

AvoB представляет собой смесь полигидроксилированных жирных спиртов, содержащихся исключительно в авокадо. Обнаруженное всего несколько лет назад, это соединение привлекло внимание исследователей благодаря своим противораковым свойствам.

Теперь учёные поняли: это уникальное вещество способно противодействовать развитию диабета 2 типа и ожирения.

Чтобы изучить влияние соединения на метаболизм глюкозы и жира, учёные "посадили" мышей на диету с высоким содержанием жиров на восемь недель, чтобы вызвать ожирение и резистентность к инсулину, а затем добавили AvoB в рацион половины подопытных грызунов в течение следующих 5 недель. Мыши, получавшие AvoB, имели повышенную чувствительность к инсулину и весили меньше, чем "необработанные" мыши.

Исследователи также проверили влияние AvoB на людей, чтобы выяснить, безопасно ли это соединение для использования. Они вводили либо 50, либо 200 мг добавок AvoB добровольцам.

Через два месяца они не обнаружили никаких негативных эффектов в печени, мышцах или почках и никаких признаков дозозависимой токсичности. Участники ещё и похудели, хотя эффект не был статистически значимым.

Однако исследователи отметили, что одного употребления авокадо может быть недостаточно для того, чтобы человек ощутил пользу AvoB для здоровья.

"Мы выступаем за здоровое питание и физические упражнения в качестве решения проблемы ожирения и развития диабета", — сказал руководитель группы Наваз Ахмед.

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