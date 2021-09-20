Телеведущий Дмитрий Киселёв выздоровел от коронавируса

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселёв, который в начале сентября попал в больницу с подтверждённым коронавирусом, сообщил, что справился с болезнью.

По словам журналиста, сегодня он получил отрицательный результат ПЦР-теста. Киселёв поблагодарил всех медиков, которые работали с ним, передаёт РИА Новости.

"Спасибо врачам и сёстрам больницы № 52 и всем, кто поддерживал меня эти две недели", — сказал телеведущий.

Ранее он рассказывал, что до госпитализации у него начался сухой кашель. Журналист решил померить температуру — она поднялась до 38 градусов. Кроме того, Дмитрий Киселёв начал испытывать проблемы с дыханием. Тогда и было решено обратиться за профессиональной помощью.

Врачи диагностировали у пациента коронавирус с осложнениями. На фоне заболевания развилась двусторонняя пневмония с поражением лёгких от 25 до 50%. Однако вскоре COVID-19 начал отступать. Киселёв убеждён, что в этом ему помогла вакцина.

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