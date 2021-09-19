Врач назвала три метода быстрой коррекции фигуры без диеты

Врач-косметолог Инесса Олийниченко предложила три способа быстрой борьбы с лишним весом без диеты. Однако она сразу отметила, что каждый метод имеет свои противопоказания, сильные и слабые стороны.

В интервью "Пятому каналу" Олийниченко сообщила, что в списке лучших методов, которые позволяют быстро устранить жировые отложения, находятся липолитическая мезотерапия, аппаратный криолиполиз и хирургическая липосакция.

По её словам, липолитическую мезотерапию можно делать только в том случае, когда толщина жировой складки не превышает 2 сантиметров.

При этом зоны отложений должны быть локальными, иначе процедура не обернётся успехом.

Аппаратный криолиполиз подойдёт для женщин и мужчин с внушительным количеством жировой ткани, но не больше 3 сантиметров. Также специалист отмечает, что наименее распространённым способом борьбы с лишним весом считается хирургическая липосакция. Однако именно этот метод позволяет навсегда избавиться от жировых отложений.

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