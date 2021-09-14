То, что сибирская пихта способна увеличивать продолжительность жизни, первыми доказали учёные из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН. Согласно исследованию, пихта способна запускать процесс аутофагии — очищения организма от отходов живой клетки.
Впрочем, удаление "ненужного" из организма способствует не только омолаживанию, но и помогает в борьбе с вирусами, передаёт РИА Новости. Процесс помогает "переработать" все отходы в полезные элементы. Правда, пока запустить этот механизм учёные могут только искусственно.
Ранее исследователи из США рассказали, что горсть сырых орехов кешью может стать "спасителем" в борьбе с некоторыми болезнями:
Впрочем, как ранее писала Pravda.Ru, организму может быть полезен даже обычный жёлудь.
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