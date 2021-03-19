Диетолог расскажет о пользе орехов - от кукуи до лещины

Научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова рассмотрит полезные свойства распространённых и экзотических орехов.

Польза и вред от каждого ореха — кедровых, грецких, лещины, арахиса, кешью. А также от таких диковинных и редких, как орех кукуи, орех пили, чуфа и наш обычный жёлудь.

Хотя очищенные орехи макадамии внешне напоминают фундук, на самом деле это очень разные орешки. Конечно, от фисташек с солью, да ещё и под пивко, пользы не будет. А как обстоит дело в реальности?

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