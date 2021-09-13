Учёные из США рассказали, что кешью делает с сердцем

Согласно выводу учёных, кешью поможет наладить работу сердца и нормализовать артериальное давление. В состав орехов входят:

тиамин,

ниацин,

рибофлавин,

токоферол.

Также орехи богаты микроэлементами и жирными кислотами, например, Омега-3 и Омега-6, пишет Current Developments in Nutrition.

В своём исследовании американские учёные назвали основную группу людей, кому необходимо ежедневно употреблять кешью в пищу, это:

гипертоники,

диабетики,

люди с болезнями сердца.

Также орех необходим и тем, у кого проблемы с холестерином и инсулином в крови. Так, горсть сырых кешью помогает "контролировать" показатели в пределах нормы. Учёные настаивают, есть кешью нужно не реже четырёх раз в неделю. А лучше употреблять каждый день, желательно до обеда, так как продукт очень калорийный.

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