Медики рассказали об убивающих вирусы растениях

Медики назвали четыре растения, экстракты которых снижают вирусную нагрузку и блокируют коронавирус (SARS-CoV-2), грипп и аденовирус.

По словам учёных-медиков, это зеленый чай (Camellia sinensis), гранатовый сок (Punica granatum), сок черной душицы (Aronia melanocarpa) и сироп бузины (Sambucus nigra).

Группа учёных провела множество экспериментов и выяснила, что экстракты этих лекарственных растений имели больший эффект при лечении различных вирусных заболеваний, снижали вирусную нагрузку и защищали организм от проникновения коронавируса, пишет Natural News.

"Противовирусные фитохимические вещества из лекарственных трав могут блокировать вирусы, предотвращать их распространение в нижние дыхательные пути и снижать общую вирусную нагрузку", — пояснили учёные.

По их словам, гранат и черная дроссельная рябина останавливают распространение вирусов во все органы и ткани человека, бузина облегчает общее состояние и ускоряет выздоровление.

В исследовании SARS-CoV-2 было установлено, что этот вирус чувствителен к зеленому чаю и гранатовому соку. Полностью блокирует проникновение коронавируса сок рябины.

"Фактически, сок рябины снижал более чем на 96% инфекционность SARS-CoV-2 и аденовируса", — констатировали медики.

Авторы исследования считают, что эти основные растительные соки и экстракты должны использоваться ежедневно.

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