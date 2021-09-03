Медики назвали четыре растения, экстракты которых снижают вирусную нагрузку и блокируют коронавирус (SARS-CoV-2), грипп и аденовирус.
По словам учёных-медиков, это зеленый чай (Camellia sinensis), гранатовый сок (Punica granatum), сок черной душицы (Aronia melanocarpa) и сироп бузины (Sambucus nigra).
Группа учёных провела множество экспериментов и выяснила, что экстракты этих лекарственных растений имели больший эффект при лечении различных вирусных заболеваний, снижали вирусную нагрузку и защищали организм от проникновения коронавируса, пишет Natural News.
"Противовирусные фитохимические вещества из лекарственных трав могут блокировать вирусы, предотвращать их распространение в нижние дыхательные пути и снижать общую вирусную нагрузку", — пояснили учёные.
По их словам, гранат и черная дроссельная рябина останавливают распространение вирусов во все органы и ткани человека, бузина облегчает общее состояние и ускоряет выздоровление.
В исследовании SARS-CoV-2 было установлено, что этот вирус чувствителен к зеленому чаю и гранатовому соку. Полностью блокирует проникновение коронавируса сок рябины.
"Фактически, сок рябины снижал более чем на 96% инфекционность SARS-CoV-2 и аденовируса", — констатировали медики.
Авторы исследования считают, что эти основные растительные соки и экстракты должны использоваться ежедневно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин объяснил, что привело его супругу-миллионершу в реанимацию. Певец объяснил, что не на шутку испугался, когда жена начала задыхаться.