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Ученые выявили последствия длительного недосыпания

Здоровье

Исследовательская группа из Польши выявила, что организму требуется более одной недели для восстановления после 10 дней регулярного недосыпания. По мнению ученых, из-за дефицита сна снижается внимание, ухудшается память и появляются проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системой.

Ученые выявили последствия длительного недосыпания

Ученые не смогли определить точное время отдыха после длительного недосыпания. Исследователи из Ягеллонского университета собрали несколько добровольцев и ограничивали их время сна в течение десяти дней. После этого участники эксперимента могли спать в течение семи дней сколько угодно.

В ходе исследований ученые выяснили, что из-за длительного ограничения сна нарушается моторная функция организма. В итоге исследователи заключили, что большинство людей часто не умеет восстанавливаться после недосыпа и коротких выходных. Об этом говорится в публикации журнала PLOS ONE.

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Автор: Владан Джурич, Куратор: Елена Андреева
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