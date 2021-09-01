Ученые выявили последствия длительного недосыпания

Исследовательская группа из Польши выявила, что организму требуется более одной недели для восстановления после 10 дней регулярного недосыпания. По мнению ученых, из-за дефицита сна снижается внимание, ухудшается память и появляются проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системой.

Ученые не смогли определить точное время отдыха после длительного недосыпания. Исследователи из Ягеллонского университета собрали несколько добровольцев и ограничивали их время сна в течение десяти дней. После этого участники эксперимента могли спать в течение семи дней сколько угодно.

В ходе исследований ученые выяснили, что из-за длительного ограничения сна нарушается моторная функция организма. В итоге исследователи заключили, что большинство людей часто не умеет восстанавливаться после недосыпа и коротких выходных. Об этом говорится в публикации журнала PLOS ONE.

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