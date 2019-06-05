Причины утренней тошноты

Тошнота — это симптом определенного состояния организма или же это симптом заболевания. Довольно часто бывает, что тошнота по утрам совсем никак не связана с желудочно-кишечным трактом. На самом же деле есть большое количество причин, по которым после пробуждения человека начинает немного подташнивать. Именно об этом мы и поговорим в данном материале.

Почему тошнит по утрам

Недосып

Самая распространенная причина тошноты — это недосып. Тошнота вполне может наступить если вы после тяжелого дня легли очень поздно и при этом проснулись рано. Такое случается в результате нарушения циркадных ритмов. Биоритм каждого человека тесно связан с желудочно-кишечным трактом, поэтому нарушение этого самого биоритма волне может стать причиной утренней тошноты.

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Низкое содержание сахара в крови

— это вторая причина тошноты по утрам. Если, проснувшись утром вы чувствуете головокружение и тошноту, тогда можно попробовать перекусить, как бы странно это не звучало. Как правило, первый прием пищи после ночного сна поднимает уровень сахара в крови, следовательно, улучшается самочувствие.

Кислотный рефлюкс

Третья причина, которая встречается тоже довольно част — это кислотный рефлюкс. Например, вы могли съесть какое-то острое или жирное блюдо в вечернее время, в связи с чем желудок будет вынужден задержать все это в организме. В конечном итоге кислота поднимается по пищеводу, особенно, когда человек находится в лежачем положении. Если вы уже сталкивались с таким симптомом, тогда нужно внимательнее начать относиться к тому, чем вы ужинаете, а лучше полностью пересмотреть свой рацион и ужинать за три часа до сна. Ужин должен быть легким и с минимальным количеством добавления различных специй и соусов.

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Тревожность и утреннее беспокойство

также приводит к тошноте. Например, у вас была бессонная ночь, потому что вы переживали по поводу сдачи экзамена и в голове было огромное количество плохих мыслей, в результате чего не выспались, а о том, как плохой сон влияет на организм мы писали выше.

Похмелье

Ну и, так сказать, субботний синдром или еще одна причина тошноты — это похмелье. Наверняка, вы уже слышали, что алкогольное отравление часто вызывает тошноту по утрам.

Важно обратить свое внимание на то, если ни одна из выше указанных причин не объясняет ваше утреннее самочувствие, то стоит немедленно записаться на прием к своему врачу. Согласитесь, что ждать момента, когда тошнота по утрам перестанет вас навещать достаточно мучительно, да и не стоит этого делать. Будьте внимательнее к своему здоровью.

Рецепты народной медицины при тошноте по утрам:

Корень имбиря, эффективное народное средство. Отлично помогает чай с имбирем. Залить чайную ложку измельченного корня стаканом кипятка и настаивать 20 минут. Лимон отличный способ купировать дискомфорт натощак. Он подойдет и для беременных, и для детей. Половину фрукта нарезать небольшими кусочками вместе с кожурой, залить 500 мл кипятка и дать остыть, пить небольшими глотками. Мята также помогает, лучше использовать свежие листья. Залить стаканом кипятка и настаивать 15 минут. Лекарственный сбор применяют при постоянном проявлении симптомов. Включает в себя кору дуба, чистотел и мяту. Чайную ложку сбора залить 500 мл кипятка и кипятить на водяной бане 10 минут, процедить и остудить. Принимать по столовой ложке 4 раза в день до еды.

Ну и если наиболее щадящая, народная медицина, не помогает, то предлагаем вам список современных лекарственных средств.

Лекарственные препараты от утренней тошноты

Аэрон - противорвотное средство, предназначенное для уменьшения тонуса мускулатуры органов пищеварения, снижения активности производства пищеварительных ферментов. Лекарство может назначаться с целью профилактики - по 1 таблетке за 40 минут до еды дважды в сутки. Противопоказания: глаукома, аллергия на состав и аденома простаты.

- противорвотное средство, предназначенное для уменьшения тонуса мускулатуры органов пищеварения, снижения активности производства пищеварительных ферментов. Лекарство может назначаться с целью профилактики - по 1 таблетке за 40 минут до еды дважды в сутки. Противопоказания: глаукома, аллергия на состав и аденома простаты. Драмина - препарат для купирования тошноты разной силы. Для избавления от приступов показано по 1 таблетке трижды в сутки. Лекарство противопоказано при патологиях предстательной железы, глаукоме и бронхиальной астме.

- препарат для купирования тошноты разной силы. Для избавления от приступов показано по 1 таблетке трижды в сутки. Лекарство противопоказано при патологиях предстательной железы, глаукоме и бронхиальной астме. Пипольфен - антигистаминный препарат, помогает бороться с симптомами аллергии и приступами тошноты. Лекарство быстро всасывается и начинает действовать, но из-за обширного списка противопоказаний время терапии и частота дневного приема таблеток устанавливается строго врачом.

- антигистаминный препарат, помогает бороться с симптомами аллергии и приступами тошноты. Лекарство быстро всасывается и начинает действовать, но из-за обширного списка противопоказаний время терапии и частота дневного приема таблеток устанавливается строго врачом. Домперидон - медикамент с противорвотным эффектом, он подавляет тошноту и икоту. При сильных симптомах принять 20 мг, не чаще 4 раз за сутки.

- медикамент с противорвотным эффектом, он подавляет тошноту и икоту. При сильных симптомах принять 20 мг, не чаще 4 раз за сутки. Церукал - помогает подавить приступ тошноты с рвотой и нормализовать функции желудка. Обычно назначается в дозе 10 мг трижды в день за 30 минут до еды. Противопоказания: патологии кишечника, болезни почек, желудочные кровотечения и обструктивный бронхит.

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