В Минздраве РФ призвали ВИЧ-инфицированных россиян привиться от COVID-19

В российском министерстве здравоохранения призвали людей с ВИЧ-инфекцией привиться от COVID-19, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного внештатного специалист Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

По его словам, ВИЧ-инфицированным настоятельно рекомендуется вакцинироваться от коронавируса независимо от того, какую схему антиретровирусной терапии им назначили. Алексей Мазус уточнил, что ограничением для прививки может быть начало антиретровирусной терапии. В этом случае вакцинацию рекомендуется отложить на месяц.

Врач сообщил, что более подробную информацию о противокоронавирусной иммунизации людей с ВИЧ-инфекцией можно будет найти в обновлённых Временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Минздрава РФ.

Алексей Мазус рассказал, что СПИД-центры в стране уже приступили к "мотивации и привлечению" ВИЧ-инфицированных россиян к вакцинации от коронавируса.

Медик отметил, что во Всемирной организации здравоохранения и Национальной вирусологической ассоциации поддерживают идею вакцинации от COVID-19 людей с ВИЧ-инфекцией.

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