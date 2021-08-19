Инфекционист рассказал о невозможности прекратить циркуляцию коронавируса

Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Александр Горелов заявил, что полное исключение COVID-19 не представляется возможным. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Специалист отметил, что полное прекращение существования нового вируса маловероятно. Для прекращения циркуляции COVID-19 необходимо знать нулевой источник вируса. Пока он неизвестен, прекратить циркуляцию остается почти невозможным.

Горелов заявил, что ученые будут работать со свойствами коронавируса преодолеть межвидовой барьер от животного к человеку.

Он также отметил, что лишь у менее 20% россиян, переболевших коронавирусом, отсутствуют антитела. Специалисты рекомендуют прививаться через шесть месяцев после выздоровления.

Ранее врачи зафиксировали больше тяжелых случаев заболевания COVID-19. Эксперты аргументируют это возросшим количеством тестов среди взрослых и детей, и советуют прививаться всем.

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