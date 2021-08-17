В России спрогнозировали эпидемию ожирения

Диетолог Анжелика Дюваль сообщила о надвигающейся эпидемии ожирения в России. Специалист заявила, что через 10 лет масштабы эпидемии в России сравняются с США.

"Вполне вероятно, что в ближайшие 5-10 лет мы можем стать наравне с США. Это связано с тем, что у нас процветает фастфуд в стране", — рассказала Дюваль URA.RU

По словам диетолога, в рационе россиян должна преобладать домашняя еда из-за исторически сложившегося менталитета населения. Дюваль отметила, что люди среагировали на маркетинговую кампанию фастфуда, и это привело к изменению рациона.

Специалист рассказала, что такая пища оказывает сильнейшее воздействие на желудочно-кишечный тракт. Главная причина — большое содержание жиров и углеводов, которые делают продукт низкокачественным.

Дюваль отметила, что россияне стали чаще набирать вес из-за сидячего образа жизни. При этом часто рост веса не свидетельствует об употреблении низкокачественной еды.

Врач-диетолог Марина Макиша в интервью URA.RU рассказала, что во время пандемии 50% россиян набрали вес. После снижения антиковидных мер из 50% граждан только 30% людей смогли вернуть прежний вес.

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