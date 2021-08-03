Михаил Мурашко: для пожилых людей вакцинация должна быть тотальной

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что следует вакцинировать всех пожилых людей. Исключением может стать только обоснованный медотвод.

Последствия болезни до сих пор до конца не изучены. Однозначно можно говорить только обо одном: бесследно коронавирус не проходит.

У кого-то страдает сердечно-сосудистая система, у кого-то даёт сбой иммунная система.

Зафиксировано множество случаев, когда после коронавируса, люди замечали потерю памяти, кардинальное изменение вкуса. Часто россияне жалуются на то, что после выздоровления не могут есть привычную пищу из-за этого.

Ни для кого не секрет, новая коронавирусная инфекция наиболее опасна именно для больных пожилого возраста. Возможно, это связано с так называемым старением иммунитета.

Вирус в организме таких людей ведёт себя очень агрессивно. Неслучайно каждый факт выздоровления возрастного пациента врачи воспринимают как настоящее чудо. Но дело в том, что чудеса случаются не со всеми.

Медики утверждают, что только вакцинация является одним из самых эффективных способов снизить риски тяжёлого течения заболевания среди людей пожилого возраста.

При этом не следует забывать о том, что полностью иммунитет сформируется только через 42 дня после прививки. А до этого времени необходимо соблюдать все меры предосторожности —

мыть руки,

не нарушать социальную дистанцию,

носить маски и перчатки в местах большого скопления людей.

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