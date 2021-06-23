В Индии заявили о молниеносной заразности нового штамма COVID-19

Директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил об особенности нового штамма COVID-19, который называют "дельта-плюс". Учёные считают, что заразиться вирусом можно, пройдя рядом с заболевшим человеком без маски.

Спастись от нового штамма помогут только жёсткие ограничения и соблюдение мер безопасности. Специалисты изучают штамм и его реакцию на вакцины от COVID-19. Власти беспокоит то, что "дельта-плюс" способен обходить антитела и иммунитет.

В марте в Индии был выявлен новый штамм, который приводит к более тяжёлому течению заболевания. Впоследствии были обнаружены три его подвида, которые распространяются быстрее остальных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице был обнаружен "индийский" вариант COVID-19. Власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, а также новые ограничения. В частности, запрещены развлекательные мероприятия, а рестораны переведены в "бесковидный" режим.

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