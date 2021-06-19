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Солнечный ожог: как быстро успокоить кожу, четыре лайфхака

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ближайшая неделя в Москве будет жаркой и солнечной. Многие воспользуются удачным моментом, чтобы позагорать. И вместе с загаром получат солнечные ожоги.

Солнечный ожог: как быстро успокоить кожу, четыре лайфхака

Солнечные ожоги чрезвычайно вредны и опасны для человеческой кожи. Их следует избегать любой ценой, используя солнцезащитные средства с высоким SPF. Потому что почти невозможно обратить вспять ущерб, нанесённый коже в результате солнечного ожога. Впрочем, можно кое-что предпринять, чтобы смягчить боль и зуд от солнечных ожогов.

Зелёный чай

Дубильная кислота, содержащаяся в зелёном чае, может помочь вытянуть тепло из обожженной кожи, в то время как катехины восстанавливают повреждения кожи.

Как использовать: заварить два пакетика зелёного чая, дать остыть. Нанести жидкость на кожу губкой или полотенцем, чтобы снять жар.

Гидрокортизоновый крем

Если обожжённая кожа сильно болит и зудит — ни в коем случае нельзя поддаваться желанию почесать поражённое место. Лучший способ избавиться от зудящих солнечных ожогов — это использовать гидрокортизоновый крем. Гидрокортизон обычно используется для лечения экземы и псориаза — просто убедитесь, что вы не наносите его на лицо.

Кокосовое масло

Используйте только органическое кокосовое масло холодного отжима. Не наносите его на лицо, так как это может закупорить поры. Успокаивать кожу кокосовым маслом можно уже после того, как сойдут волдыри.

Аспирин

Старый добрый аспирин — самое эффективное болеутоляющее средство для облегчения боли и припухлости при легких и умеренных солнечных ожогах. Принимать по две таблетки каждые четыре часа, пишет Express.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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