Белоснежные зубы - мечта многих людей. Однако употребление некоторых продуктов приводит к потемнению эмали. В основном это пища содержащая танины и хромогены, обладающие красящей способностью. Проникнуть в твёрдую ткань зуба им позволяют кислоты.
К числу красящих зубы напитков относятся белое и красное вина. Стоматолог-пародонтолог Дарья Шикина советует не держать долго жидкость во рту, а сразу проглатывать.
Выраженным красящим эффектом также обладают чай и кофе. Эти напитки лучше пить с молоком.
Сладкие газированные напитки, а также зелёные смузи и фруктовые соки рекомендуется пить через трубочку.
Как сообщает сайт Москва 24, окрасить зубы способны клубника, ежевика, черника, малина, виноград, гранат, вишня, черная смородина, черника, а также цитрусовые и тропические фрукты.
Томаты, морковь и свекла тоже негативно влияют на цвет эмали зубов.
Употребление соевого соуса, куркумы или карри тоже приводит к потемнению эмали.
"Окрашивается не сам зуб, а налет, который есть на нём", — отмечает Дарья Шикина.
Специалист рекомендует после употребления красящих продуктов ополаскивать полость рта водой.
В борьбе с окрашивающими пигментами очень эффективен ирригатор — прибор, который очищает поверхность зубов при помощи струи воды под давлением.
Зелёные листовые овощи тоже помогают вычистить зубной налёт.
Также полезно пожевать яблоки и другие твёрдые фрукты и овощи. Можно воспользоваться и жевательной резинкой, но её нельзя жевать дольше 15 минут.
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