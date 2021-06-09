Кофе, ягоды и вино: какие продукты окрашивает зубную эмаль

Белоснежные зубы - мечта многих людей. Однако употребление некоторых продуктов приводит к потемнению эмали. В основном это пища содержащая танины и хромогены, обладающие красящей способностью. Проникнуть в твёрдую ткань зуба им позволяют кислоты.

Напитки

К числу красящих зубы напитков относятся белое и красное вина. Стоматолог-пародонтолог Дарья Шикина советует не держать долго жидкость во рту, а сразу проглатывать.

Выраженным красящим эффектом также обладают чай и кофе. Эти напитки лучше пить с молоком.

Сладкие газированные напитки, а также зелёные смузи и фруктовые соки рекомендуется пить через трубочку.

Ягоды и фрукты

Как сообщает сайт Москва 24, окрасить зубы способны клубника, ежевика, черника, малина, виноград, гранат, вишня, черная смородина, черника, а также цитрусовые и тропические фрукты.

Томаты, морковь и свекла тоже негативно влияют на цвет эмали зубов.

Употребление соевого соуса, куркумы или карри тоже приводит к потемнению эмали.

Самое главное — гигиена

"Окрашивается не сам зуб, а налет, который есть на нём", — отмечает Дарья Шикина.

Специалист рекомендует после употребления красящих продуктов ополаскивать полость рта водой.

В борьбе с окрашивающими пигментами очень эффективен ирригатор — прибор, который очищает поверхность зубов при помощи струи воды под давлением.

Зелёные листовые овощи тоже помогают вычистить зубной налёт.

Также полезно пожевать яблоки и другие твёрдые фрукты и овощи. Можно воспользоваться и жевательной резинкой, но её нельзя жевать дольше 15 минут.

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