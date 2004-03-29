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Автор Петр Дерябин

Зубы и их взаимосвязь с внутренними органами

Здоровье » Стоматология

Рассказывает доктор медицинских наук, профессор Центрального НИИ стоматологии в Москве Геннадий Банченко.

Зубы и их взаимосвязь с внутренними органами

Взаимосвязь зубов и внутренних органов

— По любому, даже самому незначительному разрушению зуба можно определить, какой орган не в порядке. По верхним и нижним резцам (1-2), например, судят о состоянии:

  • почек,
  • мочевого пузыря,
  • ушей.

Клыки (3) "отвечают" за печень и желчный пузырь, коренные зубы (4-7) — за:

  • желудок,
  • селезенку,
  • легкие,

а так называемые зубы мудрости могут рассказать о состоянии сердца и тонкого кишечника.

Можно ли по характеру повреждения зуба определить, какой орган болен и чем именно?

— Да. Возьмем, например, пульпит. Это самая неприятная зубная болезнь. Именно она вызывает у людей желание "лезть на стенку" — настолько эта боль непереносима.

Пульпит, по сути, — воспаление зубного нерва. Если посмотреть, какой именно зуб захворал пульпитом, а потом по схеме определить соответствующий орган, то можно ставить предварительный диагноз — гастрит, колит, холецистит.

К сожалению, очень "популярной" болезнью в последнее время стал кариес. Если вы обнаружили у себя это заболевание, то можете легко узнать и какой орган нуждается в лечении: схема указывает на печень — у вас, по всей видимости, гепатит, на желудок — гастрит или язва, а если разрушившийся зуб соотносится с ушами, то может развиться отит.

Вообще, зубная боль — это своеобразная сигнализация о проблемах человеческого организма. Любите свои зубы.

Зубы расскажут о характере

А существует ли обратная зависимость, когда поражение зуба влечет за собой какую-нибудь внутреннюю болезнь?

— В организме все взаимосвязано. Всем известно, что, например, переохлаждение ног часто оборачивается зубной болью. Зуб может воспалиться:

  • от воспаления у человека поднимается температура,
  • от сильной боли — артериальное давление.

Каждый зуб имеет нервную и сосудистую систему, по которой болезнь передается. В результате из-за элементарного промокания ног, а затем воспаления зубов мы можем иметь инфаркт, менингит, нарушения памяти. Так что беречь надо не только зубы.

Плохие зубы могут быть и причиной головных болей. Воспаления клыков и резцов верхней челюсти сопровождаются болью в висках, а при разрушении коренных зубов мучает боль в затылке.

Но ведь у нас в стране мало людей с абсолютно здоровыми зубами. И что делать?

— Задуматься и серьезно — зубы болят неспроста. Пожалуй, нет и не было в мире такой нации, у которой зубы отличались бы совершенным здоровьем. Если нет возможности регулярно посещать стоматолога, то развитие некоторых болезней можно приостановить и в домашних условиях.

При резкой зубной боли, например, можно принять анальгетик. Но имейте в виду, эти таблетки вызывают быстрое привыкание и вскоре становятся неэффективны. Хорошо помогают смешанные в равных количествах соль, лук и чеснок. Получившуюся кашицу положите на больной зуб на 10-15 минут, прикрыв сверху ватным тампоном. На вкус это лекарство, конечно, не сахар, но зато вполне надежно. Это, как говорится, скорая помощь.

При кариесе вместе с зубной пастой можно использовать сухое молоко. При чистке зубов порошком сухого молока исчезают:

  • кровоточивость десен,
  • запах изо рта,
  • замедляется образование зубного камня.
О чем могут рассказать зубы?. лечение зубов
Каждый зуб имеет нервную и сосудистую систему

Зубы будут меньше расшатываться, если в течение 1-2 недель натирать десны свежим соком тысячелистника или долькой чеснока.

Желтый налет хорошо удаляется, если, чистя зубы, вы добавите к пасте немного питьевой соды и 1-2 капли лимонного сока. Однако этот метод, так же как и специальные очищающие пасты, нельзя применять чаще трех раз в неделю, так как вместе с налетом может счищаться и часть эмали.

Многие народные методы хороши, но в любом случае несколько раз в год нужно посещать стоматолога.

Я слышал, что по зубам можно судить и о характере человека?

— Зубы — не только показатель состояния внутренних органов. По ним можно составить психологический портрет человека. Физиогномисты приводят такие факты:

  • мелкие, острые и редкие зубы говорят о ехидстве и хитрости человека,
  • большие расстояния между зубами — о слабоумии и безвольности,
  • длинные зубы — о жадности и злости,
  • островатые и выпячивающиеся — о скупости.

Ровные зубы — признак сердитости и красноречивости, а глубокомысленные люди чаще всего имеют зубы разной высоты.

Ученые, конечно, не настаивают на полном совпадении — все это только общие тенденции. С уверенностью можно сказать только одно: большие и крепкие зубы — безусловное свидетельство долгой и здоровой жизни.

Взгляните на зубы и определите, все ли у вас в порядке с внутренними органами.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Какие зубы и за работу каких органов они отвечают
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Алла Пономарёва, Галина Жолудева, Светлана Грук
Темы гастрит геннадий банченко
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