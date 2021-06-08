Сердечников предупредили об опасности приёма холодного душа

С 11 мая в Москве начались плановые отключения горячей воды. Как сообщает сайт Москва 24, профилактические работы продлятся в течение десяти дней.

Некоторые люди ленятся греть воду, поэтому моются холодной воды.

Однако, это может быть небезопасно для здоровья, предупредил терапевт Алексей Хухрев.

По словам врача, холодный душ могут себе позволить себе только абсолютно здоровые люди.

А вот если у человека имеются какие-то проблемы с сердцем, то без предварительной подготовки ему не нужно лезть под холодную воду. Такой стресс для организма может спровоцировать сосудистые осложнения, в том числе спазм сосудов.

Специалист отметил, что холодный душ не приведёт к простуде, принять душ быстро.

"Если быстренько ополоснуться и вытереться, то ничего страшного — не простудитесь. Сердечникам я бы не советовал, всем остальным — можно", — пояснил Хухрев.

Тем, кто боится замерзнуть, врач посоветовал приобрести устройства для подогрева воды.

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