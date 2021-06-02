Какао защитит от болезней мозга и сердца

В какао содержатся полифенольные соединения, снижающие риск возникновения сердечного приступа и слабоумия. Всё дело в том, что содержащиеся в напитке флаваноиды повышает уровень оксида азота в крови.

Учёные проанализировал данные, полученные в результате девяти исследований с участием 159 тыс. человек. Оказалось, что у всех добровольцев, употреблявших какао, снижался риск развития болезней сердца. Кроме того, выяснилось, что этот напиток снижает уровень "плохого" холестерина в крови и уменьшает сосудистое воспаление.

Благодаря содержанию флаваноидов, какао улучшает функции мозга и кровоток. Таким образом, употребление какао положительно влияет на умственную работоспособность человека.

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