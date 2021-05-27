EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушков ответил Дуде, назвавшему Россию "ненормальной страной"
Стивен Сигал вступит в "Справедливую Россию". Но в Госдуму не попадет
Принц Гарри обманул Елизавету II ради съёмок сериала о Диане
"Президент Света" объявила международную акцию солидарности с Белоруссией
Роман Вильфанд: метеозависимость не доказана
В России разработали новый метод получения радионуклида для диагностики рака
Внешняя политика России: вежливость или слабость?
Партии Зеленского и Медведчука лидируют в опросах на Украине
Пелагея отсудила у экс-супруга всю недвижимость

Учёных удивила "перезагрузка" мозга после глубокого наркоза

Здоровье » Здоровье и профилактика

Нарушение когнитивных функций, часто встречающееся после операций под наркозом, может быть не связано с длительным воздействием анестетиков на мозг.

Учёных удивила "перезагрузка" мозга после глубокого наркоза

Американские учёные изучили процесс возвращения сознания и когнитивных функций мозга после глубокой анестезии. В проведённом ими эксперименте группа добровольцев находилась под наркозом в течение трёх часов, в то время как контрольная группа бодрствовала. Испытуемые проходили когнитивные тесты для измерения скорости реакции, памяти и других функций перед анестезией, сразу после возвращения в сознание и затем через каждые 30 минут.

Исследователей интересовало, как именно мозг просыпается после глубокого бессознательного состояния. К их удивлению, первой включилась функция абстрактного решения проблем, управляемая префронтальной корой, в то время как внимание и скорость реакции восстанавливались дольше.

"Хотя поначалу это удивительно, с эволюционной точки зрения имеет смысл, что высшее восприятие должно восстановиться рано. Если, например, кто-то просыпался от угрозы, это было бы важно для классификации ситуации и выработки плана действий", — рассказал доктор медицины Мичиганского университета Макс Келз.

Авторы исследования пришли к выводу, что здоровый человеческий мозг устойчив даже при длительном воздействии глубокой анестезии. С клинической точки зрения это значит, что когнитивные нарушения в послеоперационном периоде могут быть связаны с другими факторами, а не с наркозом, пишет MedicalXpress.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тренируем извилины: Способы заставить мозг работать
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Грибки в лёгких "жиреют" на антибиотиках
США объявили, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу
Свойства багульника болотного: почему его хранят под замком
Как скоро Землю ждёт глобальный катаклизм, рассказали учёные
Собака бывает кусачей: как спастись от опасных клыков
Пушков ответил Дуде, назвавшему Россию "ненормальной страной"
Путин прочертит "красные линии" в разговоре с Байденом — эксперт
Мобильные храмы: как священники помогают людям
Стивен Сигал вступит в "Справедливую Россию". Но в Госдуму не попадет
Принц Гарри обманул Елизавету II ради съёмок сериала о Диане
Популярное
Здоровье и профилактика
Шум в голове может оказаться симптомом опухоли

Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?

Шум в голове может оказаться симптомом опухоли
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
Дерматология
Как замаскировать "простуду"
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова Усам Оздемиров МС-21: наш ответ Минторгу США Усам Оздемиров
Происшествия
СМИ: Ефремова отправили под домашний арест в Москву
Политика. Новости и аналитика
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Новости Белоруссии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников