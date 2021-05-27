Учёных удивила "перезагрузка" мозга после глубокого наркоза

Нарушение когнитивных функций, часто встречающееся после операций под наркозом, может быть не связано с длительным воздействием анестетиков на мозг.

Американские учёные изучили процесс возвращения сознания и когнитивных функций мозга после глубокой анестезии. В проведённом ими эксперименте группа добровольцев находилась под наркозом в течение трёх часов, в то время как контрольная группа бодрствовала. Испытуемые проходили когнитивные тесты для измерения скорости реакции, памяти и других функций перед анестезией, сразу после возвращения в сознание и затем через каждые 30 минут.

Исследователей интересовало, как именно мозг просыпается после глубокого бессознательного состояния. К их удивлению, первой включилась функция абстрактного решения проблем, управляемая префронтальной корой, в то время как внимание и скорость реакции восстанавливались дольше.

"Хотя поначалу это удивительно, с эволюционной точки зрения имеет смысл, что высшее восприятие должно восстановиться рано. Если, например, кто-то просыпался от угрозы, это было бы важно для классификации ситуации и выработки плана действий", — рассказал доктор медицины Мичиганского университета Макс Келз.

Авторы исследования пришли к выводу, что здоровый человеческий мозг устойчив даже при длительном воздействии глубокой анестезии. С клинической точки зрения это значит, что когнитивные нарушения в послеоперационном периоде могут быть связаны с другими факторами, а не с наркозом, пишет MedicalXpress.

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