Врач опровергла риск развития рака желудка из-за чая с молоком

Врач-диетолог Анна Белоусова в интервью телеканалу "Звезда" опровергла широко распространённое мнение о том, что чай с молоком может спровоцировать рак желудка.

Но злоупотреблять этим напитком не стоит. В день можно пить не более одной чашки чая с молоком, так как содержащиеся в этом напитке кофеин и таурин негативно влияют на процесс усвоения кальция.

Вместе с тем, смешанное с чаем молоко снижает его дубящие свойства, которые могут негативно отразиться на желудке.

Поэтому людям с хроническим гастритом или язвой желудка полезно пить этот напиток, отметил диетолог.

При этом Белоусова не рекомендует заваривать чай кипящим молоком, чтобы не спровоцировать гастрит или язву.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.