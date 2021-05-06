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Врач опровергла риск развития рака желудка из-за чая с молоком

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач-диетолог Анна Белоусова в интервью телеканалу "Звезда" опровергла широко распространённое мнение о том, что чай с молоком может спровоцировать рак желудка.

Но злоупотреблять этим напитком не стоит. В день можно пить не более одной чашки чая с молоком, так как содержащиеся в этом напитке кофеин и таурин негативно влияют на процесс усвоения кальция.

Вместе с тем, смешанное с чаем молоко снижает его дубящие свойства, которые могут негативно отразиться на желудке.

Поэтому людям с хроническим гастритом или язвой желудка полезно пить этот напиток, отметил диетолог.

При этом Белоусова не рекомендует заваривать чай кипящим молоком, чтобы не спровоцировать гастрит или язву.

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