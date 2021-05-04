Минздрав предложил прививать от коронавируса перед выпиской из больниц

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил делать прививки от коронавируса всем пациентам из групп риска перед выпиской из больниц.

По его словам,

"пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом".

Поэтому, чтобы сделать процесс вакцинации для них максимально удобным, он предложил делать прививки от коронавируса перед выпиской со стационарного лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра во время селекторного совещания с регионами по вопросам борьбы с коронавирусом.

При этом Мурашко подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной.

Через три недели пациентов, сделавших первую прививку, пригласят для второй инъекции в амбулаторном звене по месту жительства.

В ходе совещания Мурашко также отметил сохранение напряжённой ситуации с коронавирусом, поэтому решения о смягчении ограничений должны приниматься индивидуально, исходя из обстановки в регионе.

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