Чай ройбуш признали эффективным средством в борьбе с раком

Чай из листьев кустарника под названием Aspalathus linearis, обладает огромным количеством полезных свойств. Употребление данного напитка защищает организм от развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, утверждают специалисты Онкологической ассоциации Южной Африки.

Чай ройбуш произрастает в западной части континента. Травяной чай — источник антиоксидантов. Эти вещества способны оказывать сопротивление свободным радикалам, которые находятся в кровотоке. Благодаря действию антиоксидантов организм человека остаётся здоровым.

Американские учёные доказали, что шесть чашек чая ройбуш гарантируют защиту от рака.

Ранее учёные рассказали о необычных свойствах зелёного чая.

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