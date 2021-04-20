Как отличить усталость от истощения, рассказала диетолог

Все устают после тяжёлой работы, физических нагрузок или умственного напряжения. Но ощущение постоянной усталости может быть признаком истощения организма.

Чёткого определения состояния истощения не существует. Ясно лишь, что это более тяжёлая версия усталости. Однако есть определённые признаки, которые помогут отличить обычную усталость, пусть даже сильную, от истощения. Их перечислила диетолог клиники Bioniq Кларисса Ленхерр.

Изменения в настроении

Истощение влияет на психическое здоровье так же, как и на физическое состояние. Если чувство отстранённости, тревоги и даже депрессии продолжается больше месяца, лучше всего обратиться к врачу.

Усталость после сна

Человек должен спать 7 — 9 часов в сутки, чтобы тело и мозг функционировали должным образом. Плохой сон вызывает стресс, влияющий на уровень энергии и настроение. Стоит соблюдать гигиену сна, чтобы оптимизировать своё состояние, советует эксперт.

Изменения в весе

Резкий набор или потеря веса на фоне постоянной усталости может свидетельствовать об истощении. Однако следует сдать анализы на тиреотропный гормон (ТТГ), чтобы исключить сниженную функцию щитовидной железы и дефицит питательных веществ, говорит Кларисса Ленхерр.

Мозговой туман

Мозговой туман часто представляет собой набор симптомов, включая потерю ясности, ухудшение памяти и плохую концентрацию. В этом случае нужно пройти обследование: он может быть результатом недостаточной активности щитовидной железы, гормонального дисбаланса, состояния здоровья кишечника и дефицита питательных веществ, предупреждает диетолог.

Состояние волос и кожи

Кожа может стать более сухой, тусклой и склонной к воспалениям, а волосы — истончиться и начать выпадать. Это может говорить о снижении выработки надпочечниками гормонов ДГЭА (дегидроэпиандростерон) и тестостерона. Нужно проверить их уровень, а также исключить дефицит питательных веществ, рассказала врач изданию Express.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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