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Российским пенсионерам рекомендуют отдыхать за городом

Здоровье » Здоровье и профилактика

Людям пожилого возраста в период пандемии коронавируса лучше всего отдыхать за городом, сообщила в интервью изданию Москва 24 главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Это позволит снизить риск заражения.

"В пригороде, на даче меньше риск инфицирования, при этом сохраняется возможность движения, активной жизни", — объяснила она.

Также Ткачёва отметила важность вакцинации. Прививка от COVID-19 позволит пенсионерам не ограничивать себя в общении с людьми.

При условии вакцинации можно даже поехать отдыхать на море.

"Ни в коем случае даже речи не может быть о каких-то поездках у невакцинированных, иначе это большой риск", — подчеркнула врач.

Также она напомнила о необходимости по-прежнему носить защитные маски и чаще мыть руки.

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Отдых для пенсионеров: куда поехать на море?
Автор: Снежана Шахова
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