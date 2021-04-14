Людям пожилого возраста в период пандемии коронавируса лучше всего отдыхать за городом, сообщила в интервью изданию Москва 24 главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Это позволит снизить риск заражения.
"В пригороде, на даче меньше риск инфицирования, при этом сохраняется возможность движения, активной жизни", — объяснила она.
Также Ткачёва отметила важность вакцинации. Прививка от COVID-19 позволит пенсионерам не ограничивать себя в общении с людьми.
При условии вакцинации можно даже поехать отдыхать на море.
"Ни в коем случае даже речи не может быть о каких-то поездках у невакцинированных, иначе это большой риск", — подчеркнула врач.
Также она напомнила о необходимости по-прежнему носить защитные маски и чаще мыть руки.
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