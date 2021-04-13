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Чем грозит отказ от овсянки?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врачи не советуют исключать овсянку из своего рациона, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

Чем грозит отказ от овсянки?

Дело в том, что овсянка — очень полезный для здоровья продукт, который помогает контролировать массу тела.

Учёные доказали, что употребление детьми овсяной каши улучшает качество питания. Исследование на эту тему было опубликовано в издании Food & Nutrition Research в 2015 году.

Овсянка на завтрак создаёт чувство сытости на целый день, утверждают специалисты Американского колледжа питания.

Благодаря содержанию бета-глюкановой клетчатки, овсянка снижает уровень "плохого" холестерина. Сложно подобрать альтернативный продукт, который был бы таки же хорошим источником такой клетчатки.

Овсянка полезна и для профилактики инсульта. Научная работа по данной теме была опубликована в журнале Stroke в 2019 году. Люди, которые исключили из своего рациона яйца и белый хлеб, но стали есть овсяную кашу, реже сталкивались с инсультом.

Кроме того, употребление овсянки снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Что будет, если есть овсянку каждый день?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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