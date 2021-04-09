В США закрылись два центра вакцинации из-за побочных эффектов

Два центра вакцинации препаратом от коронавируса фирмы Johnson & Johnson закрылись в США. Люди испытывали сильные побочные эффекты.

Как сообщает РИА "Новости", у пациентов были головокружение, тошнота, часть пришлось направить в больницы. Всего оказалось таких случаев 18 в Северной Каролине и 10 в Колорадо. Представитель Johnson & Johnson отметил, что каждый случай будет внимательно изучен.

Ранее сразу несколько стран ввели новые ограничения на применение вакцины AstraZeneca. Власти Нидерландов, Испании и Филиппин решили не давать вакцину людям моложе 60 лет.