В США закрылись два центра вакцинации из-за побочных эффектов

Два центра вакцинации препаратом от коронавируса фирмы Johnson & Johnson закрылись в США. Люди испытывали сильные побочные эффекты.
Как сообщает РИА "Новости", у пациентов были головокружение, тошнота, часть пришлось направить в больницы. Всего оказалось таких случаев 18 в Северной Каролине и 10 в Колорадо. Представитель Johnson & Johnson отметил, что каждый случай будет внимательно изучен.
Ранее сразу несколько стран ввели новые ограничения на применение вакцины AstraZeneca. Власти Нидерландов, Испании и Филиппин решили не давать вакцину людям моложе 60 лет.
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